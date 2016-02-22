Турчинова просили привести ЗСУ в повну боєготовність під час анексії Криму - стенограма РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в стенограмі засідання Ради національної безпеки і оборони України від 28 лютого 2014 року щодо ситуації, яка склалася в державі в кінці лютого - в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).

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У стенограмі сказано, що на той час виконуючий обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх просив тодішнього в. о. президента України Олександра Турчинова дозволу на приведення українських Збройних сил в повну бойову готовність.

Тенюх заявив, що будівлі та адміністративні об'єкти в Криму захоплює спецназ, який "пройшов бойовий вишкіл в гарячих точках Росії".

Він просив у випадку вторгнення РФ "використовувати всі наявні екіпажі штурмової та бомбардувальної авіації для практичного, бойового застосування, що міститься в готовності номер 2".

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"З 11.00 в Криму всіма підрозділами також встановлені посилені пости для недопущення захоплення військових частин, посилена охорона всіх військових частин, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим ... Ми не готові до повномасштабної війни. Нам потрібен час. Нам потрібна допомога. Потрібна жорстка реакція світу, всього міжнародного співтовариства", - підкреслив Тенюх.