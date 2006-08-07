Знайомтеся - міністр підготовки до зими

Сьогодні віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ представив міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА колективу міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, А.КЛЮЄВ подякував за роботу екс-міністру палива і енергетики Івану ПЛАЧКОВУ і вручив йому грамоту Кабінету Міністрів України «За значний особистий вклад у розвиток паливно-енергетичного комплексу України», підписану прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як відзначив І.ПЛАЧКОВ, основна заслуга міністерства - це розробка енергетичної стратегії України до 2030 року, окремі елементи якої міністерство вже почало впроваджувати в життя.

У свою чергу Ю.БОЙКО запевнив, що під його керівництвом міністерство й надалі продовжуватиме той курс, який взяла Україна в енергетичній галузі. «Наше міністерство і надалі продовжуватиме ту позитивну динаміку, яку було почато раніше», - сказав він. Також Ю.БОЙКО додав, що при розгляді кадрових питань «буде збережена спадкоємність».

Водночас, як відзначив А.КЛЮЄВ, Україна і далі розвиватиме атомну енергетику, будівництво гідроакумулюючих станцій та інше. При цьому він відзначив, що зараз основне питання - це підготовка до зими, а також розробка бюджету на 2007 рік і внесення змін і доповнень до бюджету на 2006 роки.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Верховна Рада України більшістю голосів затвердила новий склад уряду. Міністром палива і енергетики було призначено Ю.БОЙКА.

Довідка УНІАН. Ю.БОЙКО народився 9 жовтня 1958 року в Горлівці (Донецька обл.). З 1999 по 2001 рр. був генеральним директором АТ "Лисичанськнафтооргсинтез" (Лисичанський НПЗ), з серпня 2001 по лютий 2002 рр. – голова правління АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ). З липня 2003 по березень 2005 рр. – перший заступник міністра палива і енергетики - голова правління НАК "Нафтогаз України".

Указом від 3 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Івана ПЛАЧКОВА головою Одеської обласної державної адміністрації.