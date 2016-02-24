У центрі окупованого Севастополя руйнується одна з головних визначних пам'яток (фото)

На будівлі однієї з архітектурних пам'яток окупованого Росією Севастополя – Матроського клубу руйнуються найбільш впізнавані міні-башти на майданчику під годинником, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

У 2007 будівлю клубу капітально відремонтували, але у 2014 році з будівлі почали відвалюватися шари штукатурки. Зараз, під впливом морського вітру і вологи, відбуваються більш сильні руйнування.

У бесіді з Крим.Реалії місцеві архітектори зазначили, що потрібно вжити заходів з консервації та ремонту об'єкта. В іншому випадку процес руйнування буде прогресувати.

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Підконтрольна Росії влада Севастополя поки ніяк не коментує руйнування пам'ятки.

Матроський клуб побудований в 1954 році до 100-річчя першої оборони Севастополя. Будівля розташована в центрі міста і є архітектурною домінантою площі Ушакова. Матроський клуб вважається обов'язковим об'єктом екскурсій, а також – базою кількох творчих колективів флоту.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».