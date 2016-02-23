Шкіряк про скандал зі Столяровою: Ворог формує медійну політику одного з найрейтинговіших телеканалів України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якась прокремлівська нечисть сидить у нас під боком, можливо, паплюжить пам’ять наших Героїв Небесної Сотні, відкрито хизується дружбою з терористами і безумовно робить свою чорну справу! Яка субординація і толерантність тут може бути взагалі? А не ганьба нам все це терпіти? Ми що, мазохісти якісь, щоб нас ось так нахабно, відкрито і показово...? На мій погляд, якщо будемо продовжувати замовчувати, гріш нам ціна. Ворог формує медійну політику одного з найрейтинговіших телеканалів України, промиваючи мізки вже українським громадянам!», - обурюється Шкіряк.

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На його переконання, український інформаційний простір давно потрібно очистити від прихованої і відкритої проросійської пропаганди.

«Отже, як мінімум, таким антиукраїнським "агентам впливу" як Столярова - депортація! А взагалі давно варто розібратися з цим і подібними їй персонажами. Готові в усьому допомогти нашим побратимам з СБУ. Нам давно потрібно очистити свій інформаційний простір від прихованої (і відкритої теж) проросійської пропаганди. Це вже питання національної безпеки і захисту державних інтересів України!», - наголосив радник міністра.

При цьому Шкіряк наголошує, що до вирішення питання з офіційними вибаченнями, звільненням і депортацією «сепаратистки» Столярової, а також «розбору польотів» з Шуваловим, «Кісельовим і Ко», весь український демократичний політикум повинен ігнорувати «Інтер».

«Прихований інформаційний тероризм від Фірташа у нас під боком, а ми очима кліпаємо і споживаємо цю завуальовану антиукраїнську єресь! Мусимо об’єднатися і разом захиститися від зухвалої, прихованої інформаційної агресії Кремля. Хтось переймається, що вони нас лайном будуть обливати? А що нового? Вони й не переставали. Це їхній стиль і задача. Давайте дивитися українські новини, політичні програми і ток-шоу. У нас достатньо своїх нових-старих, професійних і об’єктивних українських телеканалів. У нас ціла плеяда прекрасних репортерів, журналістів і телеведучих. Обійдемося без "руки Москви", - наголошує Шкіряк.

Нагадаємо, бойкот "Інтеру" раніше підтримала співачка Анастасія Приходько.

"Невже ми і це вибачимо?! Ці нелюді дозволяють собі паплюжити те, що для нас є святим. Сльози дружин і матусь ще не висохли на щоках. Їх горе в кожному нашому серці. Таку цинічність та бездуховність не можна вибачати! Я - відмовляюсь співпрацювати з цим каналом!", - написала артистка у своєму Facebook.

Шеф-редактор "Подробностей" на "Інтері" Марія Столярова опинилася в центрі гучного скандалу. Під час сюжету про Небесну Сотню в прямий ефір потрапив нецензурний вислів. Столярова перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Схід", яких вона називала "улюбленими хлопцями в Донецьку".

Крім того, на своїй сторінці в Facebook, Столярова закликала "ввести війська" під час зіткнень в Харкові.