Санітарні норми часів СРСР втратять свою чинність в Україні лише з наступного року

Державні санітарні норми та правила, впроваджені за часів СРСР, втратять чинність на території України з початку наступного року.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, уряд визнав такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, державні санітарні норми та правила, видані центральними органами виконавчої влади Української РСР та СРСР, в тому числі їхніми посадовими особами.

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За словами т.в.о. голови Держсанепідслужби, головного державного санітарного лікаря Святослава Протаса, скасування радянських норм дозволить провести комплексну інвентаризацію наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва.

«Прийняття цього розпорядження - вагомий крок до декомунізації нашої нормативно-правової бази у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та дерегуляції бізнесу. Також це наблизить санітарне законодавство України до законодавства Європейського Союзу», - сказав Протас.

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Як поінформували у МОЗ, дану норму містить прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, та визнання такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства", яке набуде чинності з 1 січня 2017 року.

У відомстві підкреслили, що низка скасованих нормативних актів втратили свою актуальність, а переважна їх більшість не відповідає законодавству України та не узгоджується із законодавством Європейського Союзу.