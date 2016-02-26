Друга Кернеса вбили пострілом у голову – поліція

Як повідомили в прес-службі облуправління Національної поліції, 52-річного бізнесмена Юрія Димента застрелили в голову.

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"Сьогодні близько 9 ранку в органи поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з міських кладовищ виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови", - розповіли у відомстві.

Зараз на місці працює керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції, експерти, кінологи, оперативні підрозділи. Огляд місця події триває. Встановлюються та опитуються свідки, проводиться робота по збору речових доказів.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція кримінальної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Як повідомлялося, сьогодні на кладовищі біля ринку "Барабашово" в Харкові поруч з могилою його матері застрелили найкращого друга і соратника Геннадія Кернеса Юрія Димента.