Процес звільнення полонених українців розблоковано - Геращенко

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко.

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"Ще троє українців - двоє цивільних і один військовий, сьогодні звільнені. В найближчі дні чекаємо звільнення четвертого заручника і працюємо над цим", - зазначила вона.

Депутат поінформувала про звільнених трьох українців. "Леонід Мазанько і Віталій Чупринін розповідають, що були затримані бойовиками за підозрою у шпигунстві лише за свою проукраїнську позицію. Утримувалися в полоні з літа 2015 року. Ростислав був мобілізований в 2014, розшукується з липня 14, після полону має психологічні проблеми. Операція звільнення проходила за участі спостережної місії ОБСЄ і Міжнародного комітету червоного хреста. Важливо - в найближчі дні має бути звільнено четвертого заручника, про що було домовлено під час останньої зустрічі в Мінську. Це питання тримає на особистому контролі президент України", - повідомила Ірина Геращенко.

За словами Ірини Геращенко, ще в січні українська сторона запропонувала розблокувати процес звільнення заручників і звільнити в першу чергу жінок, людей з важкими діагнозами і хворобами. "В тюрмах на окупованій територіі залишається 4 жінки і щонайменше 20 українців з важкими діагнозами. І ми наполягаємо на їх першочерговому звільненні. І в цьому напрямку в найближчі дні мають бути позитивні новини", - зазначила вона.

Вона також зазначила, що після сьогоднішньої операції звільнення в заручниках залишається 131 українець (це цивільні і військові). Вона зазначила, що за останній тиждень вдалося звільнити 7 українців, які довгі місяці були в полоні. "Але українська сторона не вважає звільнення 7 заручників прогресом. Це - лише розблокування процесу. Тому ми наполягаємо, щоб питання безпеки і гуманітарні (в першу чергу, звільнення заручників) були ключовими на зустрічі в Парижі", - підсумувала Ірина Геращенко.