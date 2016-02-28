У центрі Миколаєва BMW протаранив "Газель": четверо загиблих
Вночі в неділю, 28 лютого, в центрі Миколаєва легковий автомобіль BMW на величезній швидкості протаранив "Газель".
Двоє хлопців і дві дівчини, які їхали в BMW, загинули на місці пригоди. При цьому троє пасажирів від потужного удару вилетіли з автомобіля, повідомляють "Новини Миколаєва".
Читайте такожУ Росії автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертви
Зазначається, що BMW їхав по проспекту Леніна з боку Центрального ринку в напрямку Пушкінського кільця. Водій не впорався з керуванням і врізався в припаркований біля узбіччя мікроавтобус "Газель", який, у свою чергу, вилетів на тротуар і вдарив "Мерседес", який стояв там.
Судячи з характеру пошкоджень і слідів на місці аварії, а також за свідченнями очевидця, автомобіль BMW їхав на величезній швидкості.
На місці аварії працюють слідчі, експерти. Рух по проспекту Леніна частково перекрито.