Смертельна погоня у Києві: Водій BMW, який переховувався від слідства, нарешті з'явився на допит

Про це начальник Голосіївського управління Нацполіції Денис Ярославський повідомив телеканалу "112 Україна".

"Слідчий провів з ним всі необхідні слідчі дії за трьома статтями, які на сьогодні перебувають у провадженні Голосіївського районного управління поліції", - повідомив він.

Храпачевського допитали як підозрюваного і свідка, а також у ще одній кримінальній справі, за якою клопотання про оголошення його підозрюваним вже знаходиться в прокуратурі.

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Він письмово відмовився від проведення слідчого експерименту, і з огляду на це експеримент проведуть у понеділок після слухання справи.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що Храпачевський вже втретє не з'явився на допит до слідчих Нацполіції і тому найближчим часом може бути оголошений у розшук.

У Києві в ніч на 7 лютого Храпачевський за кермом автомобіля не зупинився на вимогу співробітників поліції, спробувавши втекти. Під час переслідування BMW патрульні змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому автомобілі.

Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику - пред'явлено обвинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка. Печерський райсуд заарештував його на два місяці, проте захист оскаржив це рішення.