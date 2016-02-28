У Миколаєві за кермом BMW-учасника смертельної аварії був поліцейський

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

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«23-річний водій автомобіля BMW, співробітник поліції охорони, рухаючись по пр. Леніна в напрямку вул. Пушкінська, в районі перехрестя з вул. Рюміна не впорався з керуванням та зіткнувся із двома припаркованими транспортними засобами – мікроавтобусом та легковиком. Внаслідок автоаварії загинули пасажири автомобіля BMW - двоє чоловіків 25-ти та 24-х років, і дві жінки, студентки», - йдеться в повідомленні.

Водія із діагнозом політравми госпіталізовано до медичного закладу, відібрані біоматеріали, очікуються на результати експертизи, повідомили в поліції.

Прокуратура Миколаївської області розпочала кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту), санкція передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю BMW сталася в Миколаєві сьогодні, 28 лютого. На місці загинули 4 людини. При цьому троє пасажирів від потужного удару вилетіли з автомобіля.

За свідченнями очевидців, автомобіль BMW їхав на величезній швидкості.