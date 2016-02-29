Україна буде вимагати від Болгарії видачі найманця, який воював на боці бойовиків

Про це написав нардеп Антон Геращенко в Facebook.

"Громадянину Болгарії Георгію Близнакову, який з автоматом в руках за призовом Путіна приїхав вбивати українських солдатів, не до сміху. Він днями був затриманий у Болгарії під час улюбленої розваги друзів "русского мира" – п'яної бійки. Дізнавшись про його місцезнаходження, я направив депутатське звернення з вимогою оформити необхідні документи для екстрадиції громадянина Болгарії в Україну для проведення над ним суду за його участі у незаконних збройних формуваннях і терористичної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

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Якщо влада Болгарії відмовляться його видати для суду в Україні, Київ попросить організувати суд над ним за місцевими законами, які забороняють брати участь як найманці у збройних конфліктах на території інших країн, написав нардеп.

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Він зазначив, що про особистість Близнакова стало відомо завдяки сайту "Миротворець", який збирає відомості про росіян та інших іноземців, що входять до складу терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

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"Ми зможемо відстежувати і знаходити військових злочинців і зрадників України навіть через десятиліття так, як це робить міжнародний центр пошуку нацистських злочинців імені Симона Візенталя", - додав нардеп.