Україна буде вимагати від Болгарії видачі найманця, який воював на боці бойовиків

16:13, 29 лютого 2016
Суспільство
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Україна передала в посольство Болгарії, Міністерство закордонних справ України, СБУ та Генеральної прокуратури звернення про екстрадицію болгарського громадянина Георгія Близнакова, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

REUTERS

Про це написав нардеп Антон Геращенко в Facebook.

"Громадянину Болгарії Георгію Близнакову, який з автоматом в руках за призовом Путіна приїхав вбивати українських солдатів, не до сміху. Він днями був затриманий у Болгарії під час улюбленої розваги друзів "русского мира" – п'яної бійки. Дізнавшись про його місцезнаходження, я направив депутатське звернення з вимогою оформити необхідні документи для екстрадиції громадянина Болгарії в Україну для проведення над ним суду за його участі у незаконних збройних формуваннях і терористичної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

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Якщо влада Болгарії відмовляться його видати для суду в Україні, Київ попросить організувати суд над ним за місцевими законами, які забороняють брати участь як найманці у збройних конфліктах на території інших країн, написав нардеп.

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Він зазначив, що про особистість Близнакова стало відомо завдяки сайту "Миротворець", який збирає відомості про росіян та інших іноземців, що входять до складу терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

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"Ми зможемо відстежувати і знаходити військових злочинців і зрадників України навіть через десятиліття так, як це робить міжнародний центр пошуку нацистських злочинців імені Симона Візенталя", - додав нардеп.

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