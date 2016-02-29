Журналісти показали маєток заступника начальника Нацполіції у котеджному містечку під Києвом (відео)

Про це повідомляється у сюжеті "Наші гроші" (ЗІК).

Згідно з офіційною біографією до 2010 р. Руденко безперервно працював в структурі МВС. Після карного розшуку Руденко став першим заступником начальника ГУМВС в Києві і начальником кримінальної міліції. У 2010 році за власним бажанням звільнився.

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Одразу після цього, згідно з повідомленням, навесні 2011 р., Руденко оформив право власності на вказаний будинок. У тому ж році Руденко придбав новий позашляховик Audi Q7. За даними офіційного дилера Audi, така автівка у 2011 р. коштувала 88 тис. дол., тобто з урахуванням поточного курсу на той рік – понад 700 тис грн.

За даними журналістів, з згодом в родини з’явився ще один – Mercedes ML 250 - авто сина Руденка, Тараса. Востаннє він здавав декларацію як інспектор на Київській міській митниці ДФС із річним доходом 28 тис грн.

"Після Майдану Олексій Руденко знову повернувся в органи, очолив ГУБОЗ, отримав звання генерал-майора і був призначений заступником Арсена Авакова, наразі Руденко – один із заступників глави Національної Поліції", - йдеться у повідомленні.

За даними ЄДРПОУ бізнесу ні Руденко, ні його дружина, ні син не мали.

Пояснити походження майна наживо генерал не захотів. Очільник Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко передав письмову відповідь Руденка, з якої випливає, що протягом усього Руденко працював в органах внутрішніх справ.

Під час праці у МВС прибутки його родини були достатніми, щоб докластись до покращення довкілля у с. Пухівка, збудувати там маєток та придбати автомобіль Audi Q7.

Маєток Руденка знаходиться у садовому товаристві "Оріон", серед засновників якого тоді була низка працівників правоохоронних органів: Олексій Руденко (на той час очільник карного розшуку Київської області), Анатолій Блакита (родич його дружини, скоріш за все брат), Леонід Кравченко з дружиною (колишній проректор Національної академії Внутрішніх справ), Сергій Мінченко (також із НАВСУ, викладав на кафедрі кримінального права), Віра Породько (дружина Володимира Породька, екс-замголови Служби Безпеки), Олександр Дубовий (полковник міліції, потім пішов у бізнес), Євген Малінко (в 2014 р. відомий як перший заступник керівника ГУБОЗ, пізніше в 2015 очолив Департамент кримінальної розвідки Національної поліції України).