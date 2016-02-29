Льовочкін задекларував 23 мільйони гривень доходу

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті Верховної Ради декларації депутата.

Так, згідно з документом, загальна сума сукупного доходу в Україні торік склала 2 072 429 грн, з них зарплата, інші виплати та винагороди – 64 842 грн; дивіденди, проценти – 2 007 587.

В той же час кошти, одержані Льовочкіним з джерел за межами України (Кіпр), складають 950 тис. дол. (у перерахунки на гривні 21 989 499).

До речі, у декларації Льовочкіна серед членів сім’ї не вказана дружина.

Також депутат вказав у декларації квартиру площею 178.5 кв. метрів та «інше нерухоме майно» площею 682.56 кв. метри, за яке він сплачує орендну плату в сумі 931 421 грн.

Він також задекларував автомобіль Mercedes Benz S600, 5513 (2010 року випуску), мотоцикл Boom Low Rider, 1596 (2008 року випуску) та мотоцикл Harley Davidson, 1690 (2011 року випуску).

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Крім того, у Льовочкіна, згідно з декларацією, є на рахунках у банках та інших фінансових установах 49 288 149 грн (в тому числі: 48 814 145 грн – у ПАТ "Банк "Кліринговий Дім", 57 645 грн – ПАТ "Сбербанк", 220 856 грн - ПАТ "Державний ощадний банк України", 167 614 грн – ПАТ "ПУМБ", 27 889 грн - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України").

Також Льовочкін володіє цінними паперами вартістю 130 тис. 505 грн (в т.ч.: 25 тис. грн ПАТ "Укртелеком", 130 тис. 480 грн - Oskaro Investmens Limited) (за кордоном).

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації- 119 545 925 грн (в т.ч.: 25 грн ПАТ "Укртелеком"), 119 545 900 грн - Oskaro Investmens Limited) ( за кордоном).