Голова профспілки "Укрспирту" заявив про неможливість приватизації підприємства при існуючій корупції в галузі

Про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Поки в галузі будуть присутні люди, які відповідають за корупційні схеми про приватизацію не можна говорити. Жоден інвестор не зайде на наші підприємства. Це буде юридичний і фізичний опір», - зазначив Сметанюк.

Також Сметанюк зазначив, що приватизації підприємства може перешкодити існування тіньового ринку спирту. За його словами, сьогодні на внутрішньому ринку деякі підприємства нелегально виготовляють спирту та контрафактної лікеро-горілчаної продукції на 3,6 млрд грн у місяць.

«З 1 березня акциз зросте і при таких обсягах «лівого» спирту держбюджет недоотримає майже 5 млрд грн у місяць ... В спиртовій галузі досі діють злочинно-фінансові схеми, які як контролювали, так і контролюють люди «сім'ї». Роблять вони це через людей, що перебувають на посадах в Минагрополітики та «Укрспирті». Який інвестор погодиться вкладати в цю галузь, якщо ринкові правила в Україні не працюють? - додав Сметанюк. - Можу навіть назвати прізвища: це Залетин Михайло, Денис Чернов, Тимошок Юрій, Руслан Антоненко, Синяков Валерій, Третяних Сергій, Довбигус Ігор. Це ті люди, які впливають на «ліві» схеми у спиртовій галузі та безпосередньо інтегровані в систему АПК. Всі ці злочинні фінансові схеми через своїх людей контролюють Чеботарьов та Акименко, які організували антимайдан і які проходять по кримінальних справах про вбивство активістів».

Також він зазначив, що за корупційними схемами профспілкова організація подає матеріали в правоохоронні органи, але результати на даний момент відсутні. На сьогоднішній день інформацію про зловживання представники профспілки передали керівнику Антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Сметанюк разом з присутніми на прес-конференції керівником Струтинського спиртзаводу Василем Задорожним та юристом Вузловського заводу «Укрспирту» Олегом Дмитренком звернулися до прем'єр-міністра і глави Мінагропроду з проханням зупинити спроби розпочати процес приватизації «Укрспирту». Також вони зажадали проведення прозорого конкурсу на посаду керівника даного підприємства і припинення роботи Ліквідаційної комісії під керівництвом Чернова, якого у профспілці вважають причетним до банкрутства держпідприємств спиртової галузі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства розраховує провести приватизацію державного підприємства «Укрспирт» за 2 роки після того, як Верховна Рада прийме рішення про виключення держкомпанії зі списку заборонених до приватизації.

На початку листопада 2015 року Мінагропрод спільно з Фондом державного майна представив законопроект для врегулювання приватизацію «Укрспирту». Документ передбачає виключення 20 заводів «Укрспирту» зі списку підприємств, які не підлягають приватизації, а також заборона на приватизацію держпідприємства громадянами Росії.

За попередніми оцінками керівництва «Укрспирту». Держпідприємство в 2015 році отримало 350 млн грн прибутку до оподаткування. У 2014 році, за даними Мінагропроду, «Укрспирт» отримав 532 млн чистого збитку.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Загальна річна потужність цих заводів становить 31,3 млн дал. «Укрспирту» виробляє спирт, алкогольні напої, біоетанол та іншу продукцію. На підприємстві працює близько 5 тис. осіб. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту»