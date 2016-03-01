У Києві затримали ректора університету при спробі дати хабара заступнику міністра

Як повідомляє прес-центр СБУ, ректор передавала 10 тисяч доларів одному із заступників міністра освіти за позитивний висновок з акредитації вузу та уникнення перевірки відомчою інспекцією.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру.

Триває досудове слідство.

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Як зазначає в свою чергу прес-служба Міносвіти, інцидент стався 1 березня безпосередньо у стінах міністерства. Ректор намагалася дати хабар заступнику міністра Андрію Гевку.

Підставою для спроби дати хабар стали махінації адміністрації університету під час акредитаційної перевірки ВНЗ два тижні тому. Під час перевірки були виявлені маніпуляції зі студентськими роботами, що виконувалися підставними особами.

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"Ректор університету звернулася до заступника міністра освіти і науки України з проханням закрити очі на виявлені порушення. За це ректор пропонувала хабар. Андрій Гевко відхилив пропозицію та звернувся до Національного антикорупційного бюро з відповідною скаргою", - зазначається в повідомленні.

Однак та сьогодні все ж повторила спробу дати Гевку хабар - 10 тисяч доларів США із обіцянкою збільшити суму.