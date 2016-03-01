На Одещині затримано водія, який напав на поліцейських з сокирою

22:07, 01 березня 2016
Суспільство
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У місті Білгород-Дністровський Одеської області затримано водія, який напав на поліцейських із сокирою. 

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, під час несення служби поліцейські Білгород-Дністровського відділу поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2106» під керуванням 60-річного жителя міста.

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Від чоловіка відчувався запах алкоголю. На прохання співробітників поліції проїхати до медичного закладу для медичного огляду, чоловік відповів відмовою.

«Під приводом випити води, він з багажного відділення автомобіля дістав сокиру, якою став погрожувати працівникам поліції. Згідно зі статтею 45 Закону України «Про Національну поліції» до правопорушника були застосовані спеціальні засоби», - повідомили у відділі.

Як з'ясувалося, чоловік уже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в тому числі і керування транспортним засобом в нетверезому стані.

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Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу) КК України. За вчинене правопорушення законодавством передбачено покарання аж до позбавлення волі на строк до трьох років.

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