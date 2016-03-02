Затримано партію контрафактних сигарет, виготовлених у так званій "ДНР" - Генпрокуратура

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) заходів затримано автомобіль марки «Урал» з напівпричепом, який рухався до столиці, під керуванням та супроводженням працівників полку патрульної служби поліції особливого призначення «Київ» ГУ НП у м. Києві, в якому виявлено та вилучено підакцизні товари – сигарети у кількості близько 400 тис. пачок на суму понад 4 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 204 КК України (незаконне зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

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На даний час вживається комплекс передбачених законом заходів з метою встановлення кола всіх осіб, причетних до організації незаконного переміщення підакцизних товарів, та притягнення їх до кримінальної відповідальності, зазначили в ГПУ.