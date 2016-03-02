У Лисичанську бойовика "ЛНР" посадили на 3 роки

Як сказано в повідомленні обласної прокуратури, обвинувачуваний брав участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, зокрема, маючи при собі автоматичну зброю, здійснював охорону будівлі прокуратури міста Лисичанська та патрулювання прилеглої території з метою недопущення в будівлю прокуратури сторонніх осіб.

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Розслідування велося за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).