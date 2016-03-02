Студенти вдруге заблокували трасу Київ - Чоп в межах Мукачева (фоторепортаж, відео)

Студенти та працівники ПТУ вдруге на годину заблокували трасу Київ - Чоп в межах Мукачева.

Про це інформує кореспондент Mukachevo.net з місця подій, уточнюючи, що блокування відбувається на тих же ділянках, що і минулого разу – на пішохідних переходах на східному виїзді з Мукачева у бік Ужгорода (західний напрямок) та Сваляви (східний напрямок), а також на пішохідному переході на вулиці Д.Галицького.

В акції протесту цього разу бере участь також близько 300 осіб, це переважно трудові колективи та студенти 3-х ПТУ – №3, №8 та №31. На місці працюють працівники поліції.

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Зауважимо, що вимога протестувальників – відновлення фінансування ПТУ, яке затримується уже 2 місяці, хоча ВР ухвалила закон про зміни до бюджету, яким передбачено фінансування ПТУ через державні субвенції. Але з кінця грудня і досі кошти на ПТУ Мукачева не поступали.

Нагадаємо також, що перша попереджувальна акція протесту відбулася у понеділок, 29 лютого. Тоді ПТУ також заблокували трасу Київ – Чоп на годину.