На Одещині ліквідували цех із пошиття "брендового" одягу

Про це УНІАН повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Згідно з повідомленням, в цеху як робочу силу збиралися використовувати нелегальних мігрантів.

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Під час обшуку приміщення, який здійснювався в рамках кримінального провадження щодо ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), було виявлено обладнання та заготовлені матеріали для пошиття «брендової» продукції на загальну суму близько 150 тис. грн.

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«Виявлена сировина мала використовуватися для виготовлення одягу таких відомих світових фірм, як Adidas, D&G, Nike і Champion», - відзначили в секторі.