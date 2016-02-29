Суд вирішив не заарештовувати адвоката російського спецпризначенця

19:48, 29 лютого 2016
Суспільство
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Шевченківський райсуд Києва відмовився заарештувати адвоката російського спецпризначеня Євгена Єрофєєва Оксану Соколовську, а також обрати стосовно неї будь-який інший запобіжний заходу.

суд судья фемида / tut.by

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні увечері оголосив суддя Шевченківського райсуду Володимир Бугіль.

“У клопотанні прокуратурі Києва відмовити, оскільки викликає сумнів факт вручення належним процесуальним чином підозри Соколовській”, - зазначається в ухвалі.

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Рішення суду може бути оскаржено протягом 5 днів до Апеляційного суду Києва.

Як повідомлялося, Соколовська є фігурантом кримінального провадження, яке відкрите за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження).

У грудні Соколовська заявляла, що їй "хочуть інкримінувати нанесення тяжких тілесних ушкоджень зеку. Все було б нічого, але ця особа, по-перше, неодноразово вимагала у мене гроші, далі йшли погрози, втручання в адвокатську діяльність".

Правоохоронці проводили за місцем проживання Соколовської обшук.

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