Суд вирішив не заарештовувати адвоката російського спецпризначенця

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні увечері оголосив суддя Шевченківського райсуду Володимир Бугіль.

“У клопотанні прокуратурі Києва відмовити, оскільки викликає сумнів факт вручення належним процесуальним чином підозри Соколовській”, - зазначається в ухвалі.

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Рішення суду може бути оскаржено протягом 5 днів до Апеляційного суду Києва.

Як повідомлялося, Соколовська є фігурантом кримінального провадження, яке відкрите за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження).

У грудні Соколовська заявляла, що їй "хочуть інкримінувати нанесення тяжких тілесних ушкоджень зеку. Все було б нічого, але ця особа, по-перше, неодноразово вимагала у мене гроші, далі йшли погрози, втручання в адвокатську діяльність".

Правоохоронці проводили за місцем проживання Соколовської обшук.