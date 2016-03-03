Суд у справі Александрова і Єрофєєва перенесли на 9 березня

Засідання Голосіївського районного суду Києва у справі затриманих на Луганщині російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова перенесли на 14.30 9 березня через недоставку обвинувачуваних.

Як передає кореспондент УНІАН, це вже вдруге переносяться судові слухання у справі Александрова та Єрофєєва з цієї причини.

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Цього разу прокурори пояснили відсутність обвинувачуваних в залі суду тим, що до військової прокуратури надійшла інформація, що можливий замах на автомобіль конвою, яким доставляють росіян зі слідчого ізолятору до зали суду.

Після цього прокурор Олександр Климович запропонував суду провести наступне судове засідання в режимі відеоконференції із слідчим ізолятором. На це не погодилися адвокати Александрова та Єрофєєва. Вони заявили, що їхні клієнти хочуть особисто перебувати в залі суду під час судових слухань.

Відтак суд зазначив, що потрібно з'ясувати думку самих обвинувачуваних з цього приводу і оголосив перерву до 9 березня.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

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Наприкінці серпня 2015 року досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого суд продовжив продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня 2016 року.