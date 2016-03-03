Шевченківська премія-2016: серед лауреатів - політв'язень Сенцов

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася сьогодні в Києві.

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Згідно з указом президента від 2 березня, премії отримали:

художник Михайло Гуйда - за цикл живописних творів «В єдиному просторі»;

публіцист Левко Лук'яненко - за твори в 13 томах «Шлях до відродження» («Шлях до відродження»);

балетмейстер Раду Поклітару - за балети «Лебедине озеро», «Жінки в ре мінорі», «Довгий різдвяний обід» і балет-триптих «Перехрестя»;

артистка Анжеліна Швачка - за виконання провідних партій в оперних виставах і популяризацію української музичної спадщини.

Премію не зміг отримати незаконно засуджений у РФ до 20 років ув'язнення режисер Олег Сенцов, якому премію присудили за художні фільми «Гамер» і «Носоріг».

У цьому році розмір Шевченківської премії становить 192 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, на церемонії Порошенко висловив переконання, що Сенцов обов'язково повернеться в Україну з російської неволі.