ЗМІ дізнались, на кого обміняли українську журналістку Варфоломеєву

Луганську журналістку Марію Варфоломеєву, яка потрапила в полон у січні минулого року, сьогодні обміняли на двох спільників бойовиків – українку-мешканку тимчасово окупованої території і громадянина РФ. Про це повідомляє "112 Україна".

Читайте такожНа Луганщині мобільна група потрапила під обстріл бойовиків, є поранені

"Марію міняли на двох. Це одна дівчина, яка жила на тимчасово окупованій території і працювала на бойовиків, а також на громадянина РФ Горбунова Івана. Цьому чоловікові близько 20-ти років, він з Краснодарського краю і він працював на бойовиків, хоча коли ми з ним спілкувалися, він не дуже багато говорив, але сказав, що не визнає свою провину. В Україні він був засуджений до 11 років позбавлення волі. Для того, щоб обміняти його на Марію Варфоломеєву президент України помилував цього громадянина РФ, адже бойовики висунули саме таку вимогу. Марія відчуває себе добре, трохи застуджена. На підконтрольній території Україні її обстежили представники КК і поки Марія прямує до Києва, де будуть проводити медичне обстеження більш ретельно", - розповів кореспондент.

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

За його словами, "багато разів бойовики відкладали обмін або навмисне його зривали. Для звільнення Марії президент помилував російського громадянина, якого сьогодні передали на окуповану територію"

Як повідомляв УНІАН, луганська журналістка Варфоломеєва знаходилась у полоні бойовиків"ЛНР" з 9 січня 2015 року. Дівчину звинувачували в "шпигунстві" на користь української армії і приналежності до "Правого сектора".

На відео один з луганських бойовиків Ігор Корнет розповідав про затримання української "навідниці" (так в "ЛНР" кваліфікували дії Варфоломеєвої, яка робила фотознімки Луганська для українських ЗМІ).