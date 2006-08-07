Міліціонер, який розстріляв у метро трьох людей, характеризується позитивно

Керівники підрозділу і колеги старшого сержанта міліції Леоніда ДЯЧКОВА, який минулого тижня розстріляв у харківському метро трьох осіб і скоїв самогубство, характеризують його позитивно.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, про це сказав виконувач обов’язків начальника лінійного відділу в метрополітені ГУ МВСУ Микола ХУСТОЧКІН, коментуючи події 2 серпня у Харкові на станції “Московський проспект”.

“Керівний склад і колеги по батальйону характеризують міліціонера батальйону №2 лінійного відділу міліції старшого сержанта міліції з позитивного боку”, - сказав М.ХУСТОЧКІН. За його словами, цього року Л.ДЯЧКОВ закінчив Харківський педагогічний інститут, отримав диплом бакалавра за спеціальністю “право”. Він “гарний спортсмен, хороший товариш, по службі характеризується позитивно”. “Що саме послужило причиною виникнення даної ситуації – ми зараз встановлюємо”, - повідомив М.ХУСТОТЧКІН.

Керівник розповів, що того дня о 19.20 він особисто закінчив інструктаж особового складу перед початком несення служби. Сержант був присутнім на інструктажі, під час якого були визначені завдання з охорони громадського порядку, всі співробітники були перевірені на наявність алкоголю. “Цей співробітник був в абсолютно нормальному стані. Після цього він повинен був направитися на місце несення служби – на станцію метро “Бекетова”, але якимось чином опинився на Московському проспекті. Що передувала цьому вчинку, а потім – застосуванню зброї і трагічним наслідкам, встановить слідство. Кількість очевидців незначна, тобто ті люди, які могли прояснити ситуацію, – загинули. Все ще є надія, що брат одного з учасників подій одужає і зможе дати необхідні свідчення. І лікарі, і співробітники міліції вживають всіх заходів, щоб він вижив, - ми здали кров, надаємо матеріальну підтримку, тобто робимо все для його одужання”, - сказав М.ХУСТОЧКІН.

М.ХУСТОЧКІН зазначив, що єдиним очевидцем поки що залишається контролер станції метро. Вона розповідає, що бачила, як прийшов міліціонер у той час, коли потерпіла заступила на зміну. Міліціонер намагався заштовхнути її до службового приміщення, а жінка чинила опір. Контролер натиснула кнопку тривоги і викликала міліцію. Співробітники міліції в той час знаходилися на іншому виході з метро, оскільки там більш завантажена ділянка роботи. Коли до контролера вже бігли двоє міліціонерів, пролунали два постріли.

Як нагадав М.ХУСТОЧКІН, на допомогу потерпілій прийшли двоє братів, які не мають ніякого відношення ні до неї, ні до цього міліціонера. “Але у ході протиборства, яке виникло між ними, міліціонер застосував зброю, застрелив жінку, одного з братів поранив, а другого вбив на місці. Після того, як міліціонер побачив колег, які наближалися, він у стані афекту вибіг на вулицю і направився в парк Артема, де вистрелив собі у голову. Смерть настала миттєво”, - повідомив М.ХУСТОЧКІН.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, місцева газета “Время” повідомляє, що міліціонер Л.ДЯЧКОВ минулого року отримав догану “за надто жорстоке затримання підозрюваного”.