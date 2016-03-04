Одеський суд поскаржився ГПУ на неналежну організацію обвинувачення у "справі 2 травня"

Як повідомляє прес-служба суду, про це сказано в постанові колегії суддів, ухваленій сьогодні після того, як на початку засідання прокурор заявив клопотання з проханням відкласти судовий розгляд для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, бо він раніше не брав участі в цьому провадженні.

"Згідно з постановою, суд вирішив довести до відома генерального прокурора України про факти неналежного виконання прокурорами своїх службових обов'язків з підтримання державного обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні. Вжити відповідних заходів і вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи прокуратури, яка відповідає за належну організацію підтримання державного обвинувачення", - заявили в прес-службі.

Наступне судове засідання призначено на 10 березня.

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У прес-службі нагадали, що 3 березня в судовому засіданні свідок обвинувачення несподівано відмовився від дачі показань. Суд продовжив дослідження доказів стосовно обвинувачуваного Євгена Мефедова.

"При їх дослідженні було встановлено, що суду надано їх копії, а не оригінали. У зв'язку з цим суд надав стороні обвинувачення час до 10:00 4 березня для надання оригіналів письмових і речових доказів, висновків експертів для подальшого їх дослідження", - додали в суді.

У прес-службі наголосили, що вчора представник обвинувачення втретє не надав доказів причетності Мефедова до кримінального злочину.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня Малиновський райсуд Одеси відклав засідання з розгляду кримінального провадження про масові заворушення в місті 2 травня 2014 року через ненадання прокурором речових доказів. Зокрема, в суді було представлено роздруківку (завірену копію) трафіку телефонних дзвінків з номера мобільного телефону, який належить обвинувачуваному росіянину Євгену Мефедову. Крім того, у прокурора не виявилося низки оригіналів протоколів, складених стосовно зазначеного фігуранта (про затримання, про вилучення особистих речей тощо). Також на засіданні від даних раніше показань під час досудового слідства відмовився один із основних свідків - Олександр Посмиченко. Свою заяву він мотивував тим, що нібито «обмовив себе й інших фігурантів провадження під тиском слідства».

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, а також почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій і загинула більшість людей.

В даний час у Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, які мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро утримуватися під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.