У ВМС України проходять службу майже тисяча жінок, у тому числі близько 100 офіцерів

Такі дані привели під час урочистого зібрання з нагоди Міжнародного жіночого дня, яке відбулося в Командування українських ВМС в Одесі, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування.

Також зазначалося, що близько 30 жінок-військовослужбовців флоту мають статус учасників антитерористичної операції на сході країни.