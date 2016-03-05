У ВМС України проходять службу майже тисяча жінок, у тому числі близько 100 офіцерів
Майже 1 тис. жінок-військовослужбовців, у тому числі близько 100 жінок-офіцерів у військових званнях від лейтенанта до капітана 2 рангу (підполковника), проходять службу у Військово-морських силах України.
Такі дані привели під час урочистого зібрання з нагоди Міжнародного жіночого дня, яке відбулося в Командування українських ВМС в Одесі, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування.
Також зазначалося, що близько 30 жінок-військовослужбовців флоту мають статус учасників антитерористичної операції на сході країни.
Командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук, звертаючись до жінок-військовослужбовців з вітальним словом, подякував їм за вірність Військовій присязі, самовіддану працю в ім’я захисту незалежності та територіальної цілісності України, вміння стійко, на рівні з чоловіками долати труднощі служби.
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Як наголосив керівник виду Збройних сил України, два роки тому 240 жінок-військовослужбовців флоту залишилися вірними присязі українському народові, вийшли на материкову частину України, де гідно продовжили свою військову службу.
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Він також подякував дружинам військових моряків.
Жінкам-військовослужбовцям і працівникам Збройних сил України були вручені нагороди і квіти. Загалом з нагоди Міжнародного жіночого дня заохочено понад 240 жінок-військовослужбовців ВМС.