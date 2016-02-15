Аваков нагородив пістолетом скандального наркополіцейського Киву (фото)
Голова Департаменту з протидії наркозлочинності Ілля Кива отримав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова нагороду у вигляді вогнепальної зброї.
Про це сам Кива написав на своїй сторінці у Facebook, розмістивши відповідні фотографії та документ.
Згідно з наказом, головного наркополіцейського нагородили "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть".
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Мы до конца своих дней будем бороться с врагами нашей Родины !!! Служу Народу Украины !!!Опубликовано Ильей Кивой 15 февраля 2016 г.
Раніше УНІАН повідомляв, що керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Ілля Кива допускає позасудове покарання у випадках, якщо закон не працює.
Також Кива відомий дивними заявами. Наприклад, нещодавно у відповідь на питання про те, чи готовий він пройти поліграф, головний наркополіцейський поцікавився, чи готовий поліграф "пройти його".
Варто також нагадати, що Кива досі не пройшов переатестацію.