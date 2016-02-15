Аваков нагородив пістолетом скандального наркополіцейського Киву (фото)

18:08, 15 лютого 2016
Суспільство
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Голова Департаменту з протидії наркозлочинності Ілля Кива отримав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова нагороду у вигляді вогнепальної зброї.

Кива / facebook.com

Про це сам Кива написав на своїй сторінці у Facebook, розмістивши відповідні фотографії та документ.

Згідно з наказом, головного наркополіцейського нагородили "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть".

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Мы до конца своих дней будем бороться с врагами нашей Родины !!! Служу Народу Украины !!!

Опубликовано Ильей Кивой 15 февраля 2016 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Ілля Кива допускає позасудове покарання у випадках, якщо закон не працює.

Також Кива відомий дивними заявами. Наприклад, нещодавно у відповідь на питання про те, чи готовий він пройти поліграф, головний наркополіцейський поцікавився, чи готовий поліграф "пройти його".

Варто також нагадати, що Кива досі не пройшов переатестацію.

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