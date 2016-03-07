Понад 200 європейських митців та громадських діячів підписали листа щодо звільнення Савченко

Як передає Польське радіо, ініціаторами звернення виступили громадяни Польщі.

"Звертаємося до вас із закликом про вжиття надзвичайних заходів з метою негайного та безумовного звільнення майже 35-річної Надії Савченко, української громадянки, викраденої та вивезеної понад 20 місяців тому до Російської Федерації", - наголошується у зверненні.

Підписанти документа зазначають, що російська влада порушує права людини, міжнародне право та Конституцію РФ, знущається над міжнародною спільнотою та порушує Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Автори звернення констатували, що попередні зусилля міжнародної спільноти зі звільнення Савченко виявилися неефективними, та нагадали, що на знак протесту проти рішень російського суду Савченко 4 березня оголосила сухе голодування.

"Те, чи вдасться врятувати її життя, стане випробуванням ефективності міжнародної дипломатії та нашої відданості європейським цінностям", - наголошують вони.

Листа вже підписали понад 200 відомих представників інтелігенції, журналісти, митці, перекладачі, громадські діячі, режисери, священики з Польщі, України, Білорусі, Грузії, Литви, США, Німеччини, Росії, Франції, Словаччини, Чехії, Хорватії та інших країн.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Сьогодні зранку сестра льотчиці Віра Савченко заявила, що про стан Надії поки нічого не відомо.