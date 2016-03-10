Комітет міністрів Ради Європи стурбований погіршенням здоров’я Савченко і закликає РФ звільнити її

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Болгарії, голови Комітету міністрів Ради Європи Даніеля Мітова, розміщеній на сайті Ради Європи.

Читайте такожСавченко ще не знає, що лист "від Порошенка" був фейком - адвокат

За його словами, питання стосовно Савченко неодноразово порушувалося на засіданнях Комітету міністрів Ради Європи.

«Комітет вже висловив свою стурбованість з приводу стану здоров'я пані Савченко і закликав російську владу звільнити її без зволікань з гуманітарних міркувань», - зазначає Мітов.

«Як голова Комітету міністрів Ради Європи, я знову звертаюся із закликом про звільнення пані Савченко. Я глибоко стурбований повідомленнями про те, що стан її здоров'я швидко погіршується», - додав він.

У той же час Мітов нагадує, що Савченко, як і будь-яка інша особа, яка перебуває під юрисдикцією Росії, має право на справедливий судовий розгляд і належні умови утримання.

«Я ще раз наполягаю на важливості для будь-якої держави-члена Ради Європи в повному обсязі виконувати свої зобов'язання у відповідності до документів Ради Європи, зокрема Європейської конвенції про права людини», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинуватості Савченко.