За літо житло у передмісті Києва подорожчало на 9,3% (аналіз ринку)

Житло на первинному ринку в багатоквартирних будинках міст-супутників Києва в липні порівняно з травнем ц.р. подорожчало на 9,3%. Водночас, вартість столичного житла економ-класу на первинному ринку з травня по липень збільшилася в середньому на 6%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі будівельно-інвестиційної компанії «Київ Житло-Інвест» (Київ) з посиланням на аналітичний відділ компанії.

За даними прес-служби, за аналізований період вартість однокімнатних квартир збільшилася в середньому на 8,4%, двокімнатних – на 11,3%, а трикімнатних – на 8,3%. При цьому вартість 1 кв. м в однокімнатних квартирах збільшилася на 8,2%, в двокімнатних – на 7,5%, а трикімнатних - на 8,2%.

На даний момент мінімальна вартість 1 кв. м в містах-супутниках становить 640 у.о., а середня ціна - 860 у.о. Середня ціна 1 кв. м нового житла по Києву без урахування зонування становить 1650 у. о. за кв. м.

Згідно з повідомленням, вищі темпи зростання вартості житла в передмісті Києва були викликані, перш за все, незадоволеним високим попитом на київське житло економ-класу і переорієнтацією частини потенційних покупців на новобудови в містах-супутниках. «Також не варто забувати про значну різницю в ціні на нове житло між передмістям і столицею», - сказано в повідомленні.

Крім цього, аналітики зазначають як чинник, що стимулює розвиток будівництва в містах-супутниках, невизначеність в стратегічних питаннях розвитку будівельної галузі в Києві.

Провідний аналітик СІК «Київ Житло-Інвест» Алла КУЦЕНКО зазначила, що за останні три місяці київській владі так і не вдалося вирішити найважливіші питання, що стосуються створення по-справжньому прозорого ринку нерухомості. «Разом з тим, ряд суперечливих заяв керівників міста можуть поставити під сумнів майбутнє будівельної галузі в Києві», - вважає вона.

На її думку, багато учасників київського ринку схильні розглядати ситуацію, що склалася, в столиці, як несприятливу, тому вимушені шукати нові можливості для свого розвитку. «На даний момент одним із таких напрямів є саме будівництво в містах-супутниках», - сказала експерт.

У прес-службі зазначили, що було проаналізовано 30 об`єктів будівництва багатоквартирних будинків 19 компаній-операторів первинного ринку в містах: Бориспіль, Бровари, Вишневе, Вишгород, Коцюбинське, Обухів. Планований період здачі будівництва 2006 – 2008 рр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Київ Житло-Інвест» була заснована в 2001 році. Основні напрями діяльності: проектування, будівництво елітних житлових і офісних комплексів, інвестиції в будівництво, управління проектами, експлуатація житла. Загальна площа проектів компанії – понад 140 тис. кв. м. Основні проекти: житловий комплекс «Введенський», житлово-офісний комплекс «Ботанік тауерз», житловий будинок «Емпаїр тауер»,. Кількість співробітників – до 50 чоловік.