Контр-адмірал ВМС спростовує звинувачення на адресу офіцерів командування українського флоту

Про це заявив начальник штабу – перший заступник командувача ВМС ЗСУ контр-адмірал Андрій Тарасов на своїй сторінці у соцмережі. За його словами, «фактично всіх офіцерів командування ВМС звинуватили в зраді, непрофесіоналізмі та корупції».

Читайте такожВолонтери звернулися до Порошенка з проханням очистити флот від сепаратистів та саботажників«Підписантами петиції (електронної петиції до президента України – УНІАН) була оприлюднена викривлена інформація, яка ганьбить чесних і принципових людей», - зазначив Тарасов.

На його думку, «саме у такий спосіб намагаються позбавити флот патріотичного ядра, деморалізувати особовий склад, роздути недовіру простих матросів і офіцерів до керівництва флоту».

«У командуванні ВМС служать чесні, порядні люди, які є фанатами флоту, вони поставили собі за мету відродження наших ВМС», - стверджує контр-адмірал.

Він запевнив, що в ВМС відсутня корупція та інтриги. «Ми не думаємо про власні вигоди, і весь свій час витрачаємо на флот. І такі люди теж потребують підтримки та уваги», - підкреслив Тарасов.

Водночас він визнає, що «нам не вдалося втілити все, що ми хотіли та планували». «Але це не означає, що за минулий рік нами нічого не зроблено. Ми не відступимо від мети, яку обрали, пов’язавши своє життя з флотом. І ніхто не казав, що все буде просто. На флоті безліч проблем, які потребують вирішення і приховати їх просто неможливо - настільки вони болючі. Ці проблеми допомагають нам вирішувати волонтери», - пояснив контр-адмірал.

Крім того, він зазначає, що «в цій ситуації я бачу і нашу провину, оскільки в складних умовах сьогодення ми не змогли налагодити контакт з громадськістю. А відсутність інформації дає можливості негідникам перекручувати факти і вводити в оману людей».

За словами Тарасова, він народився і виріс в Донецьку, навчався у Ленінграді, служив у Севастополі і має родичів в Росії, на Донбасі та у Криму.

«Чи цього достатньо, щоб звинуватити мене в проросійських настроях і зв’язках з ФСБ? А чи досить того, що я адмірал, щоб звинуватити мене в корупції та крадіжках?», - зазначає начальник штабу флоту.

«Мені байдуже, що про мене скажуть безчесні люди. Я робив і робитиму свою справу по совісті. А люди які підписали петицію, є або наклепниками, або занадто довірливими, яких обманули», - переконаний Тарасов.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого представники найбільших волонтерських фондів звернулися до президента Петра Порошенка з проханням очистити флот від сепаратистів і саботажників.

Волонтери створили петицію, в якій просять главу держави звернути увагу на неприпустиму ситуацію в українському флоті.

"Керівні посади тут часто обіймають люди, лояльні до Росії, і в разі початку повномасштабної війни можуть стати зрадниками. Нас дуже турбує той факт, що наш флот очолює людина, дочка якої, за нашими джерелами, живе в Севастополі і перебуває в шлюбі з діючим працівником ФСБ", - йдеться в тексті петиції.

Зазначається, що за два роки в Україні так і не з'явилася концепція розвитку Військово-морських Сил. "Така невизначеність і відвертий саботаж на самому верхньому рівні демотивують моряків. За два роки після кримських подій ми втратили та продовжуємо втрачати патріотичне ядро нашого флоту", - заявили волонтери.