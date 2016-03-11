Тука заборонив держслужбовцям відвідувати підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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"Підписую розпорядження про заборону державним службовцям відвідувати "ЛДНР" на час проведення АТО", - написав Тука.

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"Тепер, дотримуючись етики і законів, звертаюся до голів судів видати власні розпорядження, якими заборонити суддям відвідування окуповані території. Зрештою, якщо людині так конче потрібно їздити в" ЛНР/ДНР", вона може знайти собі іншу роботу!!!", - заявив Тука.

Крім того, він заявив про плани видати аналогічне розпорядження щодо співробітників обласної адміністрації.

"Треба розуміти, що кожен співробітник ОДА є носієм інформації, яка представляє інтерес для ворога!" - зазначив керівник Луганської ОВЦА.