Нова патрульна поліція склала присягу у Тернополі

14:39, 12 березня 2016
Суспільство
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Сьогодні нова патрульна поліція склала присягу у Тернополі.

Фото УНИАН

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в "Твіттері".

Читайте такожПоліцейські рейнджери на дорогах: чому на Львівщині сумують за ДАІЗа його словами, присягу прийняли 209 нових патрульних поліцейських, кожен 4-ий серед яких – дівчина.

«Весна!», - пожартував міністр.

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