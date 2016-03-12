Нова патрульна поліція склала присягу у Тернополі
14:39, 12 березня 2016Суспільство
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Сьогодні нова патрульна поліція склала присягу у Тернополі.
У Тернополі почала працювати нова патрульна поліція \ Фото УНІАН
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в "Твіттері".
Читайте такожПоліцейські рейнджери на дорогах: чому на Львівщині сумують за ДАІЗа його словами, присягу прийняли 209 нових патрульних поліцейських, кожен 4-ий серед яких – дівчина.
«Весна!», - пожартував міністр.
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