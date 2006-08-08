В Україні до кінця тижня буде дощова погода

9 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. В західних та північних областях пройдуть невеликі, на півночі Лівобережжя та в Карпатах помірні дощі; на решті території окремі короткочасні дощі. В Україні місцями грози. Вітер північно-західний та західний 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у східній частині та в Криму 16-21°; вдень у північних та західних областях 19-24°, на решті території 23-28°, в Криму та на крайньому сході до 30°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

10-11 серпня утримається мінлива хмарність. В Криму, Приазов’ї східних та Дніпропетровській областях без істотних опадів, лише вдень 11 серпня пройдуть окремі грозові дощі. Температура вночі 16-21°, вдень 24-29°. На решті території вночі місцями невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, подекуди грози (лише 10 серпня в Одеській та Миколаївській областях без опадів). Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у західних областях 19-24°; на високогір’ї Карпат вночі 8-13°, вдень 11-16°. Вітер в Україні північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

12 серпня також пройдуть короткочасні грозові дощі (у східних областях, в Криму та Приазов’ї місцями). 13 серпня переважно без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні грозові дощі. Температура вночі 13-19°, у південній та східній частині 16-21°; вдень 24-29°, в Криму та Приазов’ї місцями до 33°, 12 серпня у західних та північних областях 20-26°.

У м.Києві та столичній області 9 серпня очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі, вдень окремі грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 20-22°; по області вночі 12-17°, вдень 19-24°.

10-11 серпня мінлива хмарність утримається. 10 серпня місцями пройде невеликий дощ, 11 серпня вночі переважно без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

12 серпня пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, 13 серпня переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29.