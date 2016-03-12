Про стан здоров'я Савченко досі нічого не відомо – сестра

Про це повідомила її сестра Віра Савченко на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, у зв'язку з тим, що "під завісу" справи Савченко з'явилося багато "помічників" і "коментаторів", прошу черпати інформацію про Надію, про її стан з "перших рук". Ні я, ні хтось інший не знає про здоров'я Надії. Лікарів не пускають до неї поки що. А всі ми не медики. Тому прошу, перевіряйте інформацію", – написала Віра Савченко.

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Довідка УНІАН. Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення, і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ з середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.

Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їхніми словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

10 березня один із її адвокатів Марк Фейгін заявив, що льотчиця припинила сухе голодування, розпочате 4 березня, однак стан її критичний.

Українські медики з початку тижня перебувають у Ростові-на-Дону й очікують на надання дозволу відвідати льотчицю.