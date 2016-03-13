В Авдіївку направили додаткові сили поліції
Такі дії пов'язані з відновленням бойових дій на околицях Авдіївки і загрозою проникнення ДРГ бойовиків "ДНР" на територію міста.
В Авдіївку для запобігання проникнення диверсійно-розвідувальних груп направлено зведений загін співробітників поліції обласного главку.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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«За погодженням з керівництвом АТО мною прийнято рішення про направлення в Авдіївку зведеного загону співробітників поліції обласного главку з числа кримінальної поліції і превентивної діяльності.
Насамперед, це пов'язано з відновленням бойових дій на околицях Авдіївки і загрозою проникнення ДРГ бойовиків "ДНР" на територію міста», - зазначив Аброськін.
За його даними, мешканці Авдіївки повертаються додому, в місті вже проживає близько 21 тисячі осіб, в мирний час - до 35 тисяч.
Для гарантування громадської безпеки мирних жителів сил місцевого відділення поліції недостатньо. Некомплект особового складу - 70%, 37 співробітників - 17 жінок. Зведений загін обласного главку нестиме службу до стабілізації ситуації, пояснив Аброськін.
За погодженням з керівництвом АТО мною прийнято рішення про направлення в Авдіївку зведеного загону співробітників поліції обл...Опубліковано Vyacheslav Abroskin13 березень 2016 р.