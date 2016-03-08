В результаті бою в Авдіївці загинули 9 російських військових, ще 13 отримали поранення - розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-терористичні війська продовжують бойові дії на Донецькому напрямку з метою розширення контрольованої території.

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7 березня підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка), посилені підрозділами 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка), а також окремого штурмового батальйону (Донецьк), 2-го і 3-го окремих батальйонів спеціального призначення 1 АК здійснили чергову спробу встановити контроль над промисловою зоною у південно-східній частині н.п. Авдіївка.

В результаті бойового зіткнення противник не досягнув суттєвих результатів, але зазнав значних втрат: загинуло 9 російських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення (важкі поранення отримали лейтенант Дмитро Протопопов та сержант Максим Ісєнов).