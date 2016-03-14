Міжнародна спільнота не може захисти кримських татар, які зазнають репресій в Криму - Чубаров

Проо це заявив народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на міжнародній конференції у Києві.

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«На території окупованого Криму сьогодні є цілісні групи, які є об’єктом цілеспрямованої репресивної політики окупаційної влади, зокрема це кримськотатарський народ», - заявив голова Меджлісу.

«На сьогодні кримські татари розплачуються на очах усього світу за свою послідовність, за свою позицію, яка повністю співпадає з позицією світового співтовариства, яка спирається на міжнародні цінності, і в цей момент світова спільнота ніяк не може захистити цих людей», - наголосив Чубаров.

«Коли ми говоримо про інструменти, які задіяні міжнародною спільнотою, маємо визнавати те, що вони є неефективними з точки зору захисту людей, які сьогодні піддаються репресіям на окупованих територіях і особливо в Криму», - додав Чубаров.