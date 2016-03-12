Чубаров: потрібно змусити РФ стати учасником діалогу з деокупації Криму

Про це заявив у бесіді з DT.UA голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, ця тема активно обговорювалася в кулуарах засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, яке пройшло напередодні. "Моя "кулуарна" робота полягала в тому, щоб донести до наших партнерів думку: не треба виходити тільки з того, що з участю Росії можливий результат в короткий термін, і зводити це в абсолют. Бажання залучити до діалогу Росію не повинно спонукати одну сторону до нескінченних компромісів за рахунок власних поступок. Треба шукати механізм, який змусить Росію сісти за стіл переговорів. Змусити Росію стати учасником діалогу з деокупації Криму", - заявив Рефат Чубаров.

Читайте такожУкраїна та Туреччина планують поєднати зусилля в рамках міжнародних форматів для деокупації Криму – Порошенко"Що стосується "Женеви плюс", коли мова зайшла про можливості в цьому форматі вести діалог з багатьма зацікавленими сторонами, в тому числі з Радою Європи та іншими міжнародними організаціями, я попросив слова, щоб акцентувати увагу учасників засідання Стратегічної ради на такому важливому моменті. Зрозуміло, багатосторонній діалог по Криму необхідний і для цього потрібно створювати новий переговорний майданчик. Але цей майданчик повинен чітко визначити мету, задля якої він створюється - деокупація Криму. Діалог повинен вестися для досягнення цієї мети. Я так і сказав: не потрібен діалог заради діалогу, а діалог заради деокупації Криму. Тоді кожна сторона повинна визначитися - чи сяде вона за цей переговорний стіл чи ні", - підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу.