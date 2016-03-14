У Рівненській області невідомі влаштували розбірки зі стріляниною, трьох людей поранено (фото)

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на спецлінію «102» сьогодні о 10.25 невідомий повідомив про те, що з селища Рокитного у село Єльне виїхали майже 30 озброєних осіб. На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу.

Водночас упродовж години до поліції вже надійшла інформація про стрілянину на вулиці Центральній у селі Єльне. А о 12.30 правоохоронці зафіксували повідомлення про поранених, повідомили в поліції.

Читайте такожСтрілянина у Мукачевому: Поліція перехопила автомобіль з ймовірними учасниками розборок (фото)

"Як з’ясували поліцейські, між жителями селища Рокитне та села Єльне виникла сутичка, в результаті якої пролунали постріли. Попередньо встановлено, що є троє поранених, понад десять потерпілих та два пошкоджених автомобілі без номерних знаків", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці працюють на місці події, встановлюють обставини інциденту та осіб, причетних до нього.

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікації ГУ Національної поліції в Рівненській області Марія Юстицька, наразі встановлено, що у конфлікті між мешканцями селища Рокитне та села Єльне Рокитнівського району взяли участь близько 30 людей, частина з яких застосовували вогнепальну зброю.

Відомо, що поранених госпіталізовано. В поліції поки немає інформації, які саме поранення вони отримали.

За попередніми даними, конфлікт пов'язаний із незаконним видобутком бурштину.