Синоптики обіцяють холодний тиждень: вдень - вітер, вночі - мороз
08:40, 15 березня 2016Суспільство
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Увесь тиждень буде холодно, з дощем та мокрим снігом, повідомляють синоптики.
Українцям обіцяють холодну погоду / УНІАН
На Захід України повертається зима - там, за прогнозом, сьогодні, 15 березня, сніжитиме, а температура вночі опуститься до 4 градусів морозу.
На решті території України – без опадів, але теж холодно. Вночі – морози, а вдень лише 5 градусів тепла. Дутиме холодний вітер.
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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
"Середня місячна температура передбачається 0-6 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 30-45 мм, на Закарпатті та місцями в гірських районах 65-115 мм, що в межах норми", – ідеться в прогнозі Українського гідрометеоцентру на березень 2016 року.
В Україну повертається зима
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