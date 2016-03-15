Синоптики обіцяють холодний тиждень: вдень - вітер, вночі - мороз

На Захід України повертається зима - там, за прогнозом, сьогодні, 15 березня, сніжитиме, а температура вночі опуститься до 4 градусів морозу.

На решті території України – без опадів, але теж холодно. Вночі – морози, а вдень лише 5 градусів тепла. Дутиме холодний вітер.

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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

"Середня місячна температура передбачається 0-6 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 30-45 мм, на Закарпатті та місцями в гірських районах 65-115 мм, що в межах норми", – ідеться в прогнозі Українського гідрометеоцентру на березень 2016 року.