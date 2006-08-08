Збивши двох міліціонерів, водій скоїв наїзд ще й на трьох пішоходів

У Кривому Розі водій автомобіля “Ауді” збив п’ятеро осіб, двоє з яких загинули на місці.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 7 серпня о 22.10 у Кривому Розі невстановлений водій автомобіля “Ауді” збив двох старших сержантів міліції, які надавали допомогу потерпілим в дорожньо-транспортній пригоді.

Пізніше, продовжуючи рухатися, «Ауді» на іншій вулиці скоїв наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці, після чого зник з місця події. Внаслідок наїзду двоє пішоходів загинули, ще одного з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

Автомобіль було виявлено на території гаражно-будівельного кооперативу.

Вживаються заходи з розшуку водія.