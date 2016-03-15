Омбудсмен РФ просить дозволити українським лікарям оглянути Савченко

Уповноважений з прав людини в Росії Елла Памфілова направила офіційні звернення директору ФСВП Росії Геннадію Корнієнку, а також до Донецького міського суду Ростовської області з проханням дозволити провести комісійний огляд Надії Савченко українськими лікарями найближчим часом.

Інформація про це опублікована на офіційному сайті уповноваженого з прав людини РФ.

«Уповноважений з прав людини в Росії Елла Памфілова направила офіційні звернення директору ФСВП Росії Геннадію Корнієнку, а також до Донецького міського суду Ростовської області з проханням проявити гуманність і дозволити провести комісійний огляд Надії Савченко українськими лікарями в лікарні МСЧ-77 ФСВП Росії найближчим часом», - йдеться в тексті.

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У повідомленні також йдеться, що з боку Уповноваженого й надалі надаватиметься «все необхідне сприяння у забезпеченні прав Савченко в ході судового розгляду».

Також наголошується, що за даними на 14 березня 2016 року стан Савченко задовільний.

«Вона систематично займається фізичними вправами, щодня виходить на прогулянку. Перебуває під постійним наглядом фахівців медичного ізолятора. Вага — 68 кг, тиск 110/ 70, температура 36,6», - йдеться в тексті повідомлення.