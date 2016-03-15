Іспанія відмовила Україні в екстрадиції екс-міністра фінансів Колобова

Про це заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив сьогодні в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Дійсно таке рішення (відмова в екстрадиції - УНІАН) надійшло від іспанської сторони. Формулювання відмови не є такими чіткими», - заявив він.

За словами Горбатюка, іспанський суд вважає, що оскільки Колобов є колишнім представником уряду, то в кримінальному провадженні проти нього є ознаки політичного переслідування.

«Відмова мотивується тим, щоб не погіршити ситуацію щодо Колобова як (колишнього - УНІАН) представника уряду в порівнянні з іншими підозрюваними, які не займали ніяких державних посад на той час», - заявив Горбатюк.

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«Зазначу, що ця позиція не є обмеженням для того, щоб правоохоронні органи України повторно зверталися з екстрадицією. З урахуванням того, що попередній запит на екстрадицію був більше року тому, за цей час є додаткові дані в матеріалах проваджень, то, звичайно, ми будемо звертатися додатково для того, щоб здійснити екстрадицію підозрюваного», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2014 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно Колобова та інших колишніх членів уряду за звинуваченням у незаконному випуску облігацій зовнішньої державної позики для отримання кредиту від Росії. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

«У порушення вимог Закону «Про державний бюджет України на 2013 рік», Колобовим Ю.В. та іншими високопосадовцями організовано та забезпечено випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів США за рахунок «Фонду національного добробуту» Російської Федерації, а також незаконно перераховано комісію в сумі 450 тис. доларів США на користь VTB Capital plc (дочірня компанія російського банку «ВТБ», Лондон) за розміщення вказаних державних паперів», - повідомляв прес-центр СБУ.

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Крім того, у жовтні 2014 року за матеріалами СБУ Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах колишніми посадовцями, серед яких Колобов. Встановлено, що вони незаконно виділили з держбюджету 220 млн грн на фінансування будівництва виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

30 жовтня 2014 року СБУ оголосила Колобова в розшук.

На початку березня 2015 року Колобова затримали в Іспанії. 23 березня 2015 р. Генпрокуратура України направила в Іспанію запит про його екстрадицію.