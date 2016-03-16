На пункті пропуску "Мар’їнка" люди заблокували машини ООН

15:08, 16 березня 2016
Суспільство
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Люди, які очікують в черзі на перетин лінії розмежування у пункту в'їзду-виїзду «Мар’їнка», заблокували шість автомобілів представників ООН.

hromadske.tv

Вони вимагають допомогти їм пришвидшити проходження контролю на КПВВ, повідомляє Громадське.

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Також люди обурені тим, що мікроавтобуси із пасажирами перетинають блокпост без черги.

Черга на перетин лінії розмежування з 05:00 до 11:00 просунулась на 700 метрів. Деякі стверджують, що їм довелось ночували в черзі.

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