Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка", пошкоджено споруди Держприкордонслужби
Підкреслюється, що обстріл бойовики вели з боку н.п. Олександрівка, який знаходиться на непідконтрольної території Україні.
Бойовики «ДНР» вчора увечері здійснили обстріли в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Мар’їнка» на Донеччині.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
«У неділю 13 березня з 21:05 до 21:55 незаконні збройні формування так званої «ДНР» здійснили обстріли зі стрілецької зброї в районі КПВВ «Мар’їнка»», - йдеться в повідомленні.
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Підкреслюється, що обстріл бойовики вели з боку н.п. Олександрівка, що знаходиться на непідконтрольній Україні території.
«Українські військові не піддалися на провокацію і не відкривали вогонь у відповідь», - зазначили у штабі, додавши, що «втрат серед особового складу немає, однак пошкодження від куль зазнали споруди Держприкордонслужби України».
Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби бойовики 44 рази обстріляли українських військових на Донбасі.