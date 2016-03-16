Редактор Миколаївської обласної ТРК відкрито підтримує бойовиків і чекає на "русскую весну" (фото)

"Якщо подивитись на профіль журналістки в соціальній мережі ВКонтакте, то можна побачити багато цікавої інформації. Так, насамперед в очі впадає статус, який встановила сепаратистка - "Росіяни завжди приходять за своїми" (Отто фон Бісмарк). Звучить зухвало і провокаційно, враховуючи нинішні напружені відносини України з Росією", - пише МедиаИнфо.

Зазначається, що першим записом на стіні журналістки є репост новини групи "АнтиМайдан" про нібито планований напад українського парламенту на Кремль.

Читайте такожАнтимайдан, Клуб друзів Путіна і Валуєв: главу вінницької Нацполіції і його жінку викрили у прокремлівських симпатіях (фото)

Крім цього, Пономарьова активно розміщує на стіні записи і вітальні ілюстрації до різних радянських і російських свят мілітарного спрямування. Зокрема, редактор ТРК "Миколаїв" любить "День Радянської армії і військово-морського флоту", неіснуючий в Україні "День захисника Вітчизни", а також російський "День ракетних військ і артилерії".

Згідно з повідомленням, Пономарьова також несхвально відгукується від Дні Державного прапора України і пропонує називати українських патріотів "хохулами".

Читайте такожЗв'язки із сектою та "геї знищують світ": ЗМІ розповіли про новопризначеного уповноваженого з питань сім'ї

Разом з тим редактор Миколаївської облгостелерадикомпании вважає терористів на Донбасі героями і говорить, що "Бог за нас".