Представники авіа- і суднобудування просять ВР прийняти Держбюджет

Представники авіа- і суднобудування просять парламент прийняти зміни до державного бюджету-2008, які підготовлені і передані на розгляд Верховної Ради Кабінетом міністрів України.

Про це представники цих галузей повідомили на прес-конференції в УНІАН.

«Закликаю Верховну Раду негайно прийняти зміни до бюджету, документ, який недавно вніс Кабмін, оскільки цей документ передбачає радикальне прискорення міжнародних конкурентних переваг України. Законопроект підтримує і розвиває формування нової економічної політики, яке було започатковане указами Президента України №463 про розвиток України як морської держави і №597 про розвиток вітчизняного авіабудування», - заявив перший віце-президент Асоціації суднобудівників України Віктор ЛИСИЦЬКИЙ.

За його словами, зокрема, нова редакція ст. 13 держбюджету передбачає виділення у вигляді держгарантій 500 млн. грн. для вітчизняних суднобудівних компаній для будівництва судів тощо. «Це величезний обсяг, за кредити під цю держгарантію можна побудувати ескадру невеликих суден, 500 млн. грн. гарантії дозволить залучити кредитів приблизно на 1 млрд. грн.», - зазначив В.ЛИСИЦЬКИЙ.

У свою чергу, генеральний конструктор АНТК ім. Антонова Дмитро КІВА сказав, що змінами до бюджету передбачено фінансування наукової роботи в авіабудуванні, оскільки в діючій редакції концентрація була на підтримці серійного виробництва літаків, а не на їх розробках.

«Ми працюємо над новими Ан-70, Ан-140, над новими літаками з партнерами з Росії і Китаю. Впровадження нових технологій сьогодні дуже важливе. Саме новим доповненням до держбюджету передбачена підтримка науки. Ці доповнення передбачають кошти на підтримку авіаційної науки для інститутів Академії наук», - повідомив він.

За словами Д.КІВИ, Україна може втратити величезні гроші. «Якщо зміни не будуть прийняті, то Харківський і Київський авіазаводи просто не виконають підписані і замовлені контракти, крім того, люди можуть просто піти з підприємства. Це втрати сотень мільйон доларів і іміджу України як держави, яка не виконує свої зобов`язання», - заявив він.

Як повідомлялося, змінами до держбюджету-2008 (ст. 13) передбачається, зокрема, що в 2008 році державні гарантії надаються Кабінетом міністрів України за зобов`язаннями державних підприємств для виробництва вітчизняних літаків у сумі 500 млн. грн., державних підприємств суднобудівної галузі - в сумі 500 млн. грн.