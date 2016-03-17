Джамала: "Мені кажуть, що в Криму з кожного кафе, з кожного куточка лунає моя пісня"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказала Джамала, зірка українського джазу та соулу, яка представить Україну на Євробаченні піснею про трагедію кримських татар.

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За її словами, це невизнання позначалося навіть на побутовому рівні. Також вона зазначила, що її патріотизм по відношенню до Україні виник задовго до революцій. "Завжди було відчуття, що Крим - це частина України", - зазначила співачка.

Про пісню, з якою Джамала виступить на Євробаченнів Швеції, вона сказала, що дуже довго думала над назвою, перебирала величезну кількість варіантів. "Але кращого не знайшлося, бо 1944 - це точка відліку, коли моє життя змінилося назавжди", - підкреслила співачка.

(Близькі родичі Джамали були депортовані з Криму в 1944 році. Сама співачка народилася в Киргизії. Її сім'я повернулася в Крим на прикінці 80-х років).

Джамала розповіла, що не була в Криму вже півтора року, хоча ніхто їй туди їздити не забороняє. "Я не хочу випробовувати долю, бо ті люди, які зараз при владі, можуть використати мій приїзд в своїх цілях. Я не хочу давати їм такого приводу, хоча, думаю, вони чекають, щоб я приїхала. Мама і тато приїжджають в Київ, ми бачимося. Зараз мені кажуть, що в Криму з кожного кафе, з кожного куточка лунає моя пісня. Це така підтримка!", - підсумувала Джамала.

Повний текст інтерв'ю Джамали читайте у випуску журналу "Новое время" 18 березня.